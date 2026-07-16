Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Villes et pôles-territoires

Amadou Diop

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'heure où le Sénégal fait face à une urbanisation rapide et à des inégalités territoriales persistantes, cet ouvrage propose une lecture structurée des dynamiques spatiales et des défis de l'aménagement du territoire. A travers une analyse rigoureuse des systèmes urbains, Amadou Diop met en lumière les déséquilibres hérités d'une forte centralisation autour de Dakar et souligne la nécessité d'un rééquilibrage territorial. L'auteur introduit le concept de "pôle-territoire" comme levier stratégique pour repenser l'organisation de l'espace national. Cette approche vise à articuler villes, territoires et politiques publiques dans une logique de cohérence, de complémentarité et de développement durable. Alliant réflexion théorique et expérience opérationnelle, ce livre s'adresse aux chercheurs, décideurs et praticiens soucieux de construire un modèle territorial plus équitable, fondé sur une gouvernance intégrée et une vision prospective du développement du Sénégal.

Par Amadou Diop
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Amadou Diop

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Aménagement du territoire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Villes et pôles-territoires par Amadou Diop

Commenter ce livre

 

Villes et pôles-territoires

Amadou Diop

Paru le 16/07/2026

214 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336619071
9782336619071
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.