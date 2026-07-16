Villes et pôles-territoires

A l'heure où le Sénégal fait face à une urbanisation rapide et à des inégalités territoriales persistantes, cet ouvrage propose une lecture structurée des dynamiques spatiales et des défis de l'aménagement du territoire. A travers une analyse rigoureuse des systèmes urbains, Amadou Diop met en lumière les déséquilibres hérités d'une forte centralisation autour de Dakar et souligne la nécessité d'un rééquilibrage territorial. L'auteur introduit le concept de "pôle-territoire" comme levier stratégique pour repenser l'organisation de l'espace national. Cette approche vise à articuler villes, territoires et politiques publiques dans une logique de cohérence, de complémentarité et de développement durable. Alliant réflexion théorique et expérience opérationnelle, ce livre s'adresse aux chercheurs, décideurs et praticiens soucieux de construire un modèle territorial plus équitable, fondé sur une gouvernance intégrée et une vision prospective du développement du Sénégal.