Depuis que la paix interstellaire a été signée il y a une décennie, les effroyables vaisseaux de guerre restent à quai. Par un accord tripartite, l'Union coloniale, la Terre et le Conclave alien ont même fondé une colonie secrète expérimentale afin de mettre à l'épreuve leurs capacités de cohabitation : Unité. Le jour où celle-ci disparaît mystérieusement des radars, la fragile concorde interstellaire se trouve sérieusement compromise. Et ceux qui jadis livraient bataille ont désormais la gâchette qui les démange. Une équipe formée de représentants de différentes espèces est envoyée à la recherche de cette expérience perdue, afin de sauvegarder la paix. Pour une fois, l'humanité n'est peut-être pas à blâmer. Un conflit interne semble parcourir la société consue, qui ne manquera cependant pas d'impliquer contre leur gré le Conclave, l'Union coloniale comme la Terre, et de la plus surprenante des manières. Une paix si fragile est le septième tome de la série "Le Vieil Homme et la Guerre", dix ans après la publication du sixième volume La Fin de tout.