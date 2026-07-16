Dans un monde dominé par les écrans, où l'image vaut souvent plus que la vie, Amina et Samira avancent à découvert. Comme tant d'autres, elles cherchent à être vues, reconnues, aimées. Les réseaux sociaux leur offrent une promesse de lumière, mais révèlent aussi un envers plus sombre : comparaison permanente, solitude, violence du jugement, effritement de l'estime de soi. A travers leurs trajectoires, Le revers des réseaux sociaux explore les failles d'une jeunesse surexposée, prise au piège d'un besoin de reconnaissance sans limites. Derrière les photos filtrées et les mots jetés en ligne se cachent des blessures profondes, des silences étouffés, des appels ignorés. Avec une écriture sensible et lucide, Armel Saint Silvère tend un miroir à notre époque. Sans condamner, il interroge : que devient l'être humain lorsque le regard des autres finit par remplacer le regard de soi ? Un roman contemporain, poignant et nécessaire, sur la fragilité humaine, mais surtout celle des jeunes à l'ère du numérique. Cet ouvrage s'adresse d'abord à ces derniers, ensuite aux parents afin qu'ils sachent les comprendre et les protéger.