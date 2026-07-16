Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le revers des réseaux sociaux

Silvère armel Saint, Armel Saint Silvère

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un monde dominé par les écrans, où l'image vaut souvent plus que la vie, Amina et Samira avancent à découvert. Comme tant d'autres, elles cherchent à être vues, reconnues, aimées. Les réseaux sociaux leur offrent une promesse de lumière, mais révèlent aussi un envers plus sombre : comparaison permanente, solitude, violence du jugement, effritement de l'estime de soi. A travers leurs trajectoires, Le revers des réseaux sociaux explore les failles d'une jeunesse surexposée, prise au piège d'un besoin de reconnaissance sans limites. Derrière les photos filtrées et les mots jetés en ligne se cachent des blessures profondes, des silences étouffés, des appels ignorés. Avec une écriture sensible et lucide, Armel Saint Silvère tend un miroir à notre époque. Sans condamner, il interroge : que devient l'être humain lorsque le regard des autres finit par remplacer le regard de soi ? Un roman contemporain, poignant et nécessaire, sur la fragilité humaine, mais surtout celle des jeunes à l'ère du numérique. Cet ouvrage s'adresse d'abord à ces derniers, ensuite aux parents afin qu'ils sachent les comprendre et les protéger.

Par Silvère armel Saint, Armel Saint Silvère
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Silvère armel Saint, Armel Saint Silvère

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Communication - Médias

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le revers des réseaux sociaux par Silvère armel Saint, Armel Saint Silvère

Commenter ce livre

 

Le revers des réseaux sociaux

Silvère armel Saint, Armel Saint Silvère

Paru le 16/07/2026

222 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336600062
9782336600062
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.