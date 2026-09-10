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#Essais

Le courage d’être libre

Aniceto Masferrer

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La liberté est-elle une simple affirmation de soi ? S'appuyant sur la philosophie, l'histoire et son expérience personnelle, l'auteur nous en donne une compréhension plus large. Comment notre société occidentale l'a-t-elle façonnée et déformée ? Pourquoi l'autonomie sans responsabilité conduit-elle à l'esclavage ? Souvent confondue avec l'individualisme, la liberté véritable est en réalité un cheminement qui exige intégrité, courage et solidarité. A la fois réflexion et guide concret, ce livre nous invite à entrer dans un chemin d'humanité.

Par Aniceto Masferrer
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Aniceto Masferrer

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Témoins

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Le courage d’être libre

Aniceto Masferrer

Paru le 10/09/2026

144 pages

Editions des Béatitudes

16,00 €

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