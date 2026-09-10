Le courage d’être libre

La liberté est-elle une simple affirmation de soi ? S'appuyant sur la philosophie, l'histoire et son expérience personnelle, l'auteur nous en donne une compréhension plus large. Comment notre société occidentale l'a-t-elle façonnée et déformée ? Pourquoi l'autonomie sans responsabilité conduit-elle à l'esclavage ? Souvent confondue avec l'individualisme, la liberté véritable est en réalité un cheminement qui exige intégrité, courage et solidarité. A la fois réflexion et guide concret, ce livre nous invite à entrer dans un chemin d'humanité.