Voir sans être vu. Observer sans jamais détourner le regard. Dans la tradition musulmane, le Nom divin Al-Basîr (Le Voyant, Le Clairvoyant) révèle une présence absolue : celle de Dieu qui voit toute chose, du mouvement des astres au secret des coeurs. A travers une méditation nourrie du Coran, des hadiths et des paroles des maîtres spirituels, cet ouvrage explore les implications profondes de ce Nom divin dans la vie du croyant. Car prendre conscience du regard de Dieu transforme l'être humain : cela devient une invitation à purifier ses actes, à renoncer au mal, à persévérer dans le bien et à avancer vers l'excellence spirituelle. Mais ce livre ne se limite ni à une réflexion théologique, ni à une approche théorique. Il propose une véritable pédagogie du regard intérieur, héritée des maîtres de l'éducation des âmes, pour qui les Noms divins constituaient autant de portes vers la connaissance de Dieu et la quête de sens. Entre contemplation, spiritualité et méditation coranique, cet essai invite le lecteur à redécouvrir une vérité essentielle : vivre sous le regard de Dieu, ce n'est pas vivre seulement dans la crainte, mais aussi dans la conscience de Sa présence miséricordieuse et dans la confiance placée en Lui.