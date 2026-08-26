Drainage lymphatique, Stimuler, Masser, Libérer

Vous vous sentez gonflé, fatigué, embrumé, les jambes lourdes, malgré tous vos efforts... Et si le système lymphatique était en cause ? Ce réseau invisible nettoie, protège et régénère votre corps en silence. Pour le stimuler et le libérer, Dr Sabrina Mehanneche-Greyl révèle les 6 piliers essentiels de l'activation lymphatique à travers 100 conseils faciles à mettre en oeuvre : - Le mouvement corporel - Les auto-massages - Les séances de respiration - L'alignement postural - L'alimentation et l'hydratation - L'environnement AVEC UN PLAN D'ACTION SUR 7 JOURS, A DECLINER TOUTE L'ANNEE.