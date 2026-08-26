Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Drainage lymphatique, Stimuler, Masser, Libérer

Sabrina Mehanneche-Greyl

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous vous sentez gonflé, fatigué, embrumé, les jambes lourdes, malgré tous vos efforts... Et si le système lymphatique était en cause ? Ce réseau invisible nettoie, protège et régénère votre corps en silence. Pour le stimuler et le libérer, Dr Sabrina Mehanneche-Greyl révèle les 6 piliers essentiels de l'activation lymphatique à travers 100 conseils faciles à mettre en oeuvre : - Le mouvement corporel - Les auto-massages - Les séances de respiration - L'alignement postural - L'alimentation et l'hydratation - L'environnement AVEC UN PLAN D'ACTION SUR 7 JOURS, A DECLINER TOUTE L'ANNEE.

Par Sabrina Mehanneche-Greyl
Chez Hachette

|

Auteur

Sabrina Mehanneche-Greyl

Editeur

Hachette

Genre

Massages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Drainage lymphatique, Stimuler, Masser, Libérer par Sabrina Mehanneche-Greyl

Commenter ce livre

 

Drainage lymphatique, Stimuler, Masser, Libérer

Sabrina Mehanneche-Greyl

Paru le 26/08/2026

144 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017360629
9782017360629
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.