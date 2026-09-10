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Profession dealer

Alexandre Macé Dubois, Dubois alexandre Mace

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En 2025, 84, 3 tonnes de cocaïne ont été saisies en France par les autorités, une hausse de 263 % par rapport à 2023. Si le trafic de drogue sature l'espace médiatique et les discours politiques, ses acteurs demeurent des silhouettes anonymes. En suivant pendant un an Raphaël, trafiquant de cocaïne de 30 ans au physique de gendre idéal, le journaliste Alexandre Macé Dubois reconstitue son parcours dans toute sa complexité. Il raconte l'enfance sans histoires, les mauvaises fréquentations, les premières transactions. Cette immersion édifiante, restituée au plus près, nous entraîne des quartiers branchés aux appartements huppés de l'Ouest parisien, en passant par nos campagnes et même jusqu'aux portes du pouvoir, où la drogue circule parmi ceux qui la condamnent. Suivre la trace d'un dealer, celle de ses livreurs et de ses usagers, ce n'est pas seulement plonger dans un monde parallèle qui alimente le blanchiment, la violence et la corruption, c'est aussi découvrir notre pays sous un autre jour. "Ce livre raconte mon immersion dans le quotidien d'un trafiquant de drogue. Une année passée à observer un monde que la plupart d'entre nous ne voient qu'à travers les gros titres. J'ai écrit pour comprendre ce qu'est une vie de dealer. Peut-être la seule manière de combattre ce fléau et de regarder la réalité sans détourner les yeux".

Par Alexandre Macé Dubois, Dubois alexandre Mace
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Alexandre Macé Dubois, Dubois alexandre Mace

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Criminalité

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Profession dealer

Alexandre Macé Dubois, Dubois alexandre Mace

Paru le 10/09/2026

208 pages

Editions Tallandier

19,50 €

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