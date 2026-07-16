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Jeunes combattantes des années 1980 en Guadeloupe

Marie-Héléna Laumuno

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L'ouvrage fait le récit d'une mémoire de l'action féminine dans la lutte armée pour l'indépendance de la Guadeloupe, au cours des années 1980, entraînant pour certaines, la découverte de l'univers carcéral en Guadeloupe, en Martinique et dans l'Hexagone. La contribution de ces femmes à ce combat est inédite dans l'histoire politique de la Guadeloupe, d'autant qu'elles sont jeunes, âgées de 20 à 40 ans, à l'époque des faits. Jusque-là leur parole n'avait été ni recueillie ni diffusée fidèlement. Le secret qui anime cette lutte violente, en dépit de la prescription des faits, rend cette mémoire féminine des années 1980 encore plus sensible. Les révélations de ces femmes contribuent tout de même à interroger pour la première fois, l'engagement indépendantiste féminin dans la Guadeloupe contemporaine.

Par Marie-Héléna Laumuno
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Marie-Héléna Laumuno

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire des DOM-TOM

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Jeunes combattantes des années 1980 en Guadeloupe

Marie-Héléna Laumuno

Paru le 16/07/2026

292 pages

Editions L'Harmattan

30,00 €

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Scannez le code barre 9782336632520
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