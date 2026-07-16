Plaidoyer pour une inclusion stratégique des industries culturelles et créatives (ICC) dans les niches de l’économie congolaise

Cet essai est une véritable école d'apprentissage et de formation continue sur les nouvelles opportunités qu'offrent la culture et les arts en matière économique et sociale. Il expose, de manière méthodique, les enjeux mondiaux actuels basés sur la structuration des industries culturelles et créatives (ICC). Il met un accent particulier sur leurs déclinaisons dans la vie des nations modernes qui aspirent à la diversification de leurs économies. Outre l'industrie musicale qui représente une force dominante, les ICC qui incarnent l'industrie cinématographique, les arts visuels et les arts numériques sont des niches économiques qui peuvent influer sur le processus de développement de l'offre culturelle congolaise. Pour le cas du Congo-Brazzaville, cette étude plaide pour une stratégie nationale axée sur deux piliers, à savoir : l'amélioration de l'environnement juridique des ICC et la nécessité de les développer par le biais des projets innovants devant concourir au renforcement de la qualité de l'offre culturelle.