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La magie dans les mythes japonais

Virginie Thorel, Aurea Cazzoli

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Et si le Japon était né d'une lance plongée dans l'océan du ciel ? Et si montagnes, rivières, animaux et fantômes portaient encore la trace d'une magie invisible ? Des récits fondateurs d'Izanagi et Izanami aux créatures surnaturelles qui peuplent encore l'imaginaire contemporain, ce livre vous invite à découvrir les mythes japonais dans toute leur richesse. Kami, y kai, esprits vengeurs, sanctuaires sacrés et rituels mystérieux composent un univers où le sacré, le merveilleux et le quotidien se rencontrent. Une plongée fascinante au coeur des légendes et des symboles du Japon, à la découverte d'une magie ancienne toujours vivante aujourd'hui.

Par Virginie Thorel, Aurea Cazzoli
Chez Hachette

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Auteur

Virginie Thorel, Aurea Cazzoli

Editeur

Hachette

Genre

Magie

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La magie dans les mythes japonais

Virginie Thorel, Aurea Cazzoli

Paru le 10/09/2026

144 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017342496
9782017342496
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