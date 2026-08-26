La magie dans les mythes japonais

Et si le Japon était né d'une lance plongée dans l'océan du ciel ? Et si montagnes, rivières, animaux et fantômes portaient encore la trace d'une magie invisible ? Des récits fondateurs d'Izanagi et Izanami aux créatures surnaturelles qui peuplent encore l'imaginaire contemporain, ce livre vous invite à découvrir les mythes japonais dans toute leur richesse. Kami, y kai, esprits vengeurs, sanctuaires sacrés et rituels mystérieux composent un univers où le sacré, le merveilleux et le quotidien se rencontrent. Une plongée fascinante au coeur des légendes et des symboles du Japon, à la découverte d'une magie ancienne toujours vivante aujourd'hui.