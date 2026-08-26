La croix damnée

Bavière, hiver 1932. La famille Kluger célèbre Noël dans l'allégresse et se réjouit du prochain mariage de Lexa avec Moritz Weissman, un jeune et talentueux chirurgien. Mais l'esprit festif se délite rapidement : la montée fulgurante du parti national-socialiste d'Adolf Hitler, nommé chancelier en janvier 1933, fissure peu à peu la société. Ce qui n'était encore qu'un grondement politique s'insinue dans les foyers, les amitiés, les consciences... Au fil des mois, le quotidien de Lexa se transforme. Ses frères adhèrent au parti nazi et rejettent Moritz, dont le patronyme juif suscite des réactions de plus en plus haineuses. Bientôt, l'hôpital le licencie et les Kluger pressent Lexa de rompre. La jeune femme assiste aux déchirements d'une nation entière, reflétés par l'ébranlement de sa famille, autrefois unie. Pour ne pas sombrer, elle doit apprendre à naviguer entre loyauté, amour et survie mentale. Sally Carson s'inspire de son expérience personnelle pour livrer un récit d'une impressionnante clairvoyance, publié quelques années avant le conflit qui a ravagé l'Europe et le monde. Roman de l'amour à l'épreuve de l'idéologie, du courage face à l'endoctrinement, ce texte puissant expose une question profondément intime : que fait-on lorsque ceux que l'on aime en viennent à défendre l'inacceptable ?