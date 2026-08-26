Bienvenue à Beurk ! Sur cette petite île, Vikings et Dragons vivent en harmonie : Harold et Krokmou, Astrid et Tempête, Varek et Bouledogre... Choisis tes feutres et crayons préférés pour révéler les personnages qui se cachent derrière ces grilles mystères. Avec quel dragon vivras-tu de grandes aventures ? Suis le code couleur pour faire apparaître les 50 scènes de ce coloriage mystère ! 1 - CHOISIS TES OUTILS- crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - CONFORTABLEMENT- profite d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE- pour des heures de divertissement GRAND FORMAT- le format 300 mm x 215 mm pour donner vie à des univers fantastiques PAPIER PREMIUM- pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT- pour les fans de Dragons de tous âges