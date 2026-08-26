Avant minuit

Voici la situation : les rues sont assiégées par une foule de ce qui semble être... des zombies ? La ville a été encerclée et plus personne ne peut y accéder. A la télévision et à la radio, on parle d'un virus, mais je sais qu'il ne s'agit pas de cela. e problème, c'est la Cloche de Jade. Et son tintement. après les nouvelles qui commencent à affluer des villes voisines, il se passe exactement la même chose là-bas. Si quelqu'un peut agir avant qu'il ne soit trop tard, c'est sans doute moi. Car, selon la Grande Bibliothèque, je suis l'élue...