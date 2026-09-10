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Pastel Interiors

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"Pastel Interiors" célèbre l'art de la simplicité dans le design contemporain. A travers une sélection soignée d'espaces sereins du monde entier, cet ouvrage explore des intérieurs définis par la lumière naturelle, des matériaux tactiles et des proportions harmonieuses. Des appartements urbains aux refuges isolés, chaque projet révèle une sophistication discrète qui privilégie le calme à l'excès et l'essence à l'ornement. Le livre montre comment architectes et designers parviennent à créer une profondeur émotionnelle par des gestes minimalistes - façonnant des atmosphères à la fois ancrées et transcendantes. Un voyage visuel vers la pureté, l'authenticité et la quête intemporellede la beauté à travers la simplicité.

Chez Loft Publications

|

Editeur

Loft Publications

Genre

Design

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Pastel Interiors

Paru le 24/09/2026

280 pages

Loft Publications

45,00 €

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Scannez le code barre 9788499365411
9788499365411
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