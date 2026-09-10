Traversées de la dignité humaine

Le présent volume considère la dignité humaine comme un fondement fragile mais essentiel des droits humains. Face aux crises contemporaines (guerres, exclusions, violences, dérèglement écologique), les auteurs interrogent ce que signifie vivre et agir dignement. La dignité n'y est pas définie comme un attribut mesurable, mais comme une réalité relationnelle, qui se manifeste dans la reconnaissance mutuelle et l'indignation face à l'injustice. Le livre montre que la dignité est inaliénable, y compris chez les personnes coupables de crimes, et qu'elle fonde une justice qui juge les actes sans nier l'humanité de celui qui les a commis. Plusieurs contributions analysent les racines philosophiques, bibliques et juridiques de la dignité, de l'Antiquité à Kant, du personnalisme chrétien aux droits fondamentaux contemporains. D'autres chapitres explorent les atteintes extrêmes à la dignité dans la guerre, les régimes autoritaires, les violences institutionnelles ou les abus religieux, en soulignant les mécanismes de déshumanisation et de silence. Enfin, l'ouvrage ouvre des pistes de restauration de la dignité dans la vie ordinaire : travail, soin, accueil des migrants, lutte contre la pauvreté et engagement associatif. La dignité apparaît ainsi non seulement comme une valeur à protéger, mais comme une vocation collective appelant responsabilité, solidarité et attention concrète aux plus vulnérables.