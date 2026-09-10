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Tricératops

David Hawcock, Rudolph Farkas

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Un impressionnant dinosaure est de retour sur Terre ! Le majestueux Tricératops, mesurant jusqu'à 70 cm une fois assemblé, renaît comme par magie en utilisant les pièces en carton à détacher des 10 feuilles fournies, sans colle. Grâce aux instructions claires du livre, il est facile de réaliser cette maquette en 3D que les enfants (et même les adultes ! ) adoreront manipuler et exposer. Un loisir créatif à la fois amusant et éducatif, parfait pour éveiller la curiosité et le sens de l'ingénierie.

Par David Hawcock, Rudolph Farkas
Chez Nuinui jeunesse

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Auteur

David Hawcock, Rudolph Farkas

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Bricolage et création

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Tricératops

David Hawcock, Rudolph Farkas

Paru le 10/09/2026

40 pages

Nuinui jeunesse

19,90 €

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Scannez le code barre 9782889575138
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