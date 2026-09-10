Un impressionnant dinosaure est de retour sur Terre ! Le majestueux Tricératops, mesurant jusqu'à 70 cm une fois assemblé, renaît comme par magie en utilisant les pièces en carton à détacher des 10 feuilles fournies, sans colle. Grâce aux instructions claires du livre, il est facile de réaliser cette maquette en 3D que les enfants (et même les adultes ! ) adoreront manipuler et exposer. Un loisir créatif à la fois amusant et éducatif, parfait pour éveiller la curiosité et le sens de l'ingénierie.