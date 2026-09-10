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Chapes et dalles

Nicolas DESFORGES, Virginie Cordier

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Le guide Chapes et dalles illustre la mise en oeuvre de tous les types de chapes et dalles : - à base de liants hydrauliques dites traditionnelles (conformes au NF DTU 26. 2) - d'enrobage des planchers chauffants hydrauliques (conformes au NF DTU 65. 14) ou électriques et des planchers réversibles - chapes constituées d'un autre liant (sulfate de calcium, par exemple) - chapes fluides relevant de la procédure de Document Technique d'Application (Avis Technique associé au marquage CE produit) - chapes rapides - chapes sèches- chapes allégées. Le guide indique les caractéristiques des supports requises et les prescriptions d'exécution des chapes ou dalles, les travaux préalables à la pose. Il détaille et illustre la mise en oeuvre des chapes et dalles avec des exigences de cohésion de la chape différentes en fonction du revêtement qui viendra par-dessus : consignes de pose, mode de pose autorisé (adhérent, désolidarisé ou flottant), traitement des points singuliers, contrôles à réception et conditions de mise en service. Il précise les formulations des chapes et dalles en fonction des destinations des locaux, des sollicitations attendues et du mode de pose autorisé. Enfin, il rappelle les vérifications à effectuer et les points de vigilance à respecter tout au long de l'opération de réalisation de la chape ou de la dalle. Cette 2e édition propose, avec une nouvelle charte graphique, une mise à jour générale avec notamment les dernières évolutions réglementaires, normatives et législatives. Elle intègre les évolutions liées à la révision du NF DTU 26. 2, en particulier pour les cuisines collectives et les terrasses extérieures. Pour les chapes fluides, les Règles professionnelles amènent aussi quelques nouveautés dont la nouvelle marque de qualité QB46 dédiée aux chapes fluides.

Par Nicolas DESFORGES, Virginie Cordier
Chez CSTB

|

Auteur

Nicolas DESFORGES, Virginie Cordier

Editeur

CSTB

Genre

Bâtiments et travaux publics

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Chapes et dalles

Nicolas DESFORGES, Virginie Cordier

Paru le 22/10/2026

CSTB

24,00 €

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