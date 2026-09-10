Je meurs de ne pas mourir

Cinq cents ans après sa mort, Sainte Thérèse d'Avila revient à la vie. Mais, contrairement à Jésus-Christ ressuscité, elle découvre qu'elle n'a pas de corps dans lequel s'incarner. Et pour cause : son cadavre a été dépecé, transformé en de nombreuses reliques et éparpillé à travers le monde. Alors qu'elle part à sa propre recherche et tandis qu'elle se trouve confrontée au monde actuel, Thérèse essaie de comprendre pour quelle raison elle a été renvoyée sur Terre. Avec ce texte drôle et insolent, l'auteur Paco Bezerra tente de raviver la subversion de la religieuse carmélite et l'imagine arpenter l'Espagne contemporaine, entre marginalité, découverte du LSD, début de carrière dans le stand-up et nouvelles révélations mystiques. La pièce de Paco Bezerra a reçu le XXXe prix SGAE/Jardiel Poncela en 2021, et a été élue Coup de coeur du public du bureau des lectures de la Comédie-Française en 2025.