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#Roman francophone

Je meurs de ne pas mourir

Paco Bezerra

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Cinq cents ans après sa mort, Sainte Thérèse d'Avila revient à la vie. Mais, contrairement à Jésus-Christ ressuscité, elle découvre qu'elle n'a pas de corps dans lequel s'incarner. Et pour cause : son cadavre a été dépecé, transformé en de nombreuses reliques et éparpillé à travers le monde. Alors qu'elle part à sa propre recherche et tandis qu'elle se trouve confrontée au monde actuel, Thérèse essaie de comprendre pour quelle raison elle a été renvoyée sur Terre. Avec ce texte drôle et insolent, l'auteur Paco Bezerra tente de raviver la subversion de la religieuse carmélite et l'imagine arpenter l'Espagne contemporaine, entre marginalité, découverte du LSD, début de carrière dans le stand-up et nouvelles révélations mystiques. La pièce de Paco Bezerra a reçu le XXXe prix SGAE/Jardiel Poncela en 2021, et a été élue Coup de coeur du public du bureau des lectures de la Comédie-Française en 2025.

Par Paco Bezerra
Chez Les Solitaires Intempestifs

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Auteur

Paco Bezerra

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre - Pièces

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Je meurs de ne pas mourir

Paco Bezerra trad. Clarice Plasteig

Paru le 10/09/2026

78 pages

Les Solitaires Intempestifs

15,00 €

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Scannez le code barre 9782846818261
9782846818261
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