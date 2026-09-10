L'homme sans masque : l'art de rire et de pleurer sans fard. L'homme sans masque, roman de Kristina Ifwarson, est une oeuvre aussi drôle que déchirante, aussi subtile que percutante où l'humour se glisse dans les failles de l'âme avec une élégance rare. " Pour résumer l'histoire d'un trait, il s'agit d'un homme qui décide de ne plus quitter son costume de brocoli. " Après Les choses muettes (2024), Kristina Ifwarson publie L'homme sans masque aux éditions Ginkgo. Là où son premier roman explorait l'apprentissage et les fantômes d'une jeune Suédoise, elle opte ici pour une satire politique, ciblant le culte de soi, l'omniprésence des réseaux sociaux et la quête d'identité. Avec humour et ironie, elle raconte l'histoire de Christian Rave, mascotte de métier, dont la vie oscille entre l'absurdité de son travail, les visites à sa mère en Ehpad (qui ne le reconnaît plus), et les séances chez son psychanalyste. Le récit, en trois parties, plonge d'abord le lecteur dans le quotidien d'une mascotte : coups de pied d'enfants, clients tyranniques, heures interminables sous un costume. Puis, après une parole inattendue de sa mère, Christian décide de ne plus quitter son déguisement de Brocoli. L'autrice observe alors, avec un regard d'ethnologue teinté de stand-up, les réactions du public face à cet homme-mascotte. Enfin, après avoir déjoué un attentat, Christian devient une célébrité virale, s'engageant dans des aventures absurdes : militantisme végétal, prison, affrontements avec des marxistes, et échappe de peu à un sacrifice orchestré par une secte capitaliste. Entre autres... A travers un narrateur ironique et un style burlesque, Ifwarson révèle les dessous d'une société obsédée par l'image et l'avatar. Christian, réduit à son costume, incarne l'apogée du culte de l'Ego contemporain. Malgré un comique de situation constant, le récit évite le nihilisme grâce à une prose incisive et musicale, réintroduisant une dimension tragique et profondément humaine. Une réflexion salutaire sur l'identité, la mise en scène de soi et le vide existentiel, portée par une écriture à la fois drôle et poignante.