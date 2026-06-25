Courir : de 1968 à nos jours

Pourquoi courir sans limites est-il devenu la norme pour un nombre croissant de personnes fascinées par la quête de l'extrême ? Cet ouvrage montre comment l'ultra-trail s'impose aujourd'hui comme un phénomène de société, un producteur de mythes, que ce soit dans le cadre d'une aventure personnelle ou comme ressource pour les territoires. Etre finisher symbolise une nouvelle manière d'exister dans une société en quête de sens car ce statut transforme un coureur ordinaire en héros extraordinaire. Chacun cherche à vivre une expérience la plus intense possible en privilégiant la performance individuelle source inépuisable de valorisation sociale, tout en la transcendant afin d'entrer en résonance avec soi-même, les autres et l'environnement. Véritable laboratoire social, l'ultra-trail reflète les paradoxes de notre époque. Il en va de même pour les territoires qui accueillent ces courses : véritables vitrines, elles génèrent des retombées économiques et touristiques et redessinent les stratégies locales dans un contexte concurrentiel. Après avoir montré en quoi l'ultra sur bitume (100 km de Millau) et l'ultra en nature (Marathon des Sables) constituent le terreau sur lequel la révolution de l'ultratrail s'est accomplie, l'auteur retrace l'évolution du marché et de ses enjeux associés, des années 1990 à nos jours. Il analyse également les initiatives plus responsables (écotrail de Paris, VVX, Echappée Belle) et met en évidence le renouvellement de la quête de l'extrême : revisité (La Barkley...), augmenté (Tor des Géants...), d'aventure (Swiss Peak 660...) ou décalé (Ultra-Spirit...). Trois événements emblématiques (Le Grand Raid de La Réunion, Les Templiers, l'UTMB) servent de révélateurs pour comprendre les tensions entre patrimonialisation, marchandisation et écologisation. Enfin, le livre interroge l'avenir du trail : business dénaturant ou véritable virage éco-responsable ?