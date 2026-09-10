Une présentation illustrée de 337 races de chiens reconnues par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) Pour chaque race, une fiche détaillée retraçant son origine, ses caractéristiques physiques, son tempérament et ses aptitudes (sport, chasse, compagnie...) Des informations essentielles sur l'entretien et la santé : toilettage, prédispositions aux maladies, adaptation à la vie en ville... Une introduction claire et pédagogique : anatomie du chien illustrée, classification des races et conseils pour bien vivre avec son compagnon au quotidien Un ouvrage de référence complet, à la fois visuel, pratique et accessible pour tous les amoureux des chiens.