Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Races de chiens

Collectif, Artémis, Alain Fournier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une présentation illustrée de 337 races de chiens reconnues par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) Pour chaque race, une fiche détaillée retraçant son origine, ses caractéristiques physiques, son tempérament et ses aptitudes (sport, chasse, compagnie...) Des informations essentielles sur l'entretien et la santé : toilettage, prédispositions aux maladies, adaptation à la vie en ville... Une introduction claire et pédagogique : anatomie du chien illustrée, classification des races et conseils pour bien vivre avec son compagnon au quotidien Un ouvrage de référence complet, à la fois visuel, pratique et accessible pour tous les amoureux des chiens.

Par Collectif, Artémis, Alain Fournier
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Collectif, Artémis, Alain Fournier

Editeur

Editions Artémis

Genre

Chiens

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Races de chiens par Collectif, Artémis, Alain Fournier

Commenter ce livre

 

Races de chiens

Collectif, Artémis, Alain Fournier

Paru le 10/09/2026

381 pages

Editions Artémis

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782816025965
9782816025965
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.