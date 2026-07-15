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#Roman francophone

Ceux du Sarradeil

Denise Déjean

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"Ceux du Sarradeil" Dans les vallées pyrénéennes de l'Ariège, l'été touche à sa fin. Les cloches sonnent le glas sans relâche. En quelques jours, les morts se comptent par dizaines. Les portes se ferment, les ruelles se vident, les fossoyeurs creusent à n'en plus pouvoir. Depuis Paris, une équipe de jeunes médecins est dépêchée en urgence par le ministère. Parmi eux, Charles Haveques découvre pour la première fois ces montagnes et leurs habitants, ignorant encore ce que le fléau lui réserve. "Ceux du Sarradeil" est un roman du terroir et de l'épidémie, qui fait revivre avec une grande précision historique la vie quotidienne de cette région au milieu du XIX ? siècle - ses paysans, ses forgerons, ses instituteurs, ses notables - au moment où le choléra vient brutalement faucher leurs espoirs et leurs certitudes.

Par Denise Déjean
Chez Elan Sud

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Auteur

Denise Déjean

Editeur

Elan Sud

Genre

XIXe siècle

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Ceux du Sarradeil

Denise Déjean

Paru le 15/07/2026

238 pages

Elan Sud

18,00 €

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Scannez le code barre 9782487524293
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