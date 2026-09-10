Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Amours contrariées

Maurice Weyembergh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du Graal à Mishima, des destins séparés par les siècles révèlent des quêtes communes : amour, beauté et foi, face à la finitude. A travers un parcours du XIIe au début du XXe siècle, Maurice Weyembergh met en regard romans et existences marqués par des amours contrariées et des destins exigeants. Du Livre du Graal à Tristan et Iseut, d'Abélard et Héloïse aux Thibault, jusqu'à Mishima, se dessinent des figures singulières. Ces oeuvres font résonner amour, amitié, beauté et spiritualité face à la finitude humaine et à la quête de sens. Maurice Weyembergh (1937-2025), professeur de philosophie à la VUB et à l'ULB, était membre de la KVAB. Titulaire de la Chaire Francqui de philosophie à la KUL (1996), il a participé à la publication des OEuvres complètes d'Albert Camus (La Pléiade).

Par Maurice Weyembergh
Chez Académie Royale de Belgique

|

Auteur

Maurice Weyembergh

Editeur

Académie Royale de Belgique

Genre

Littérature comparée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amours contrariées par Maurice Weyembergh

Commenter ce livre

 

Amours contrariées

Maurice Weyembergh

Paru le 10/09/2026

200 pages

Académie Royale de Belgique

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782803110667
9782803110667
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.