Du Graal à Mishima, des destins séparés par les siècles révèlent des quêtes communes : amour, beauté et foi, face à la finitude. A travers un parcours du XIIe au début du XXe siècle, Maurice Weyembergh met en regard romans et existences marqués par des amours contrariées et des destins exigeants. Du Livre du Graal à Tristan et Iseut, d'Abélard et Héloïse aux Thibault, jusqu'à Mishima, se dessinent des figures singulières. Ces oeuvres font résonner amour, amitié, beauté et spiritualité face à la finitude humaine et à la quête de sens. Maurice Weyembergh (1937-2025), professeur de philosophie à la VUB et à l'ULB, était membre de la KVAB. Titulaire de la Chaire Francqui de philosophie à la KUL (1996), il a participé à la publication des OEuvres complètes d'Albert Camus (La Pléiade).