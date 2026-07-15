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#Roman francophone

Les cendres de l'innocence

Alicia Bosman

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A Al-Soura, ville isolée marquée par la pauvreté et la méfiance, Adam, jeune professeur, tente d'éveiller ses élèves par la lecture et le questionnement. Face à l'influence grandissante du prédicateur Radouane, il inscrit au tableau "POURQUOI ? " , clé d'une liberté fragile. Parmi ses élèves, Yanis, sensible et talentueux, vacille sous la pression sociale et bascule vers la radicalisation. L'éducation devient alors un acte de résistance, opposant pensée critique et dogme. Le conflit culmine dans les galeries d'une mine, où Adam affronte Yanis sans violence, en invoquant mémoire et création. Après la chute de Radouane et la destruction de l'école, Yanis refuse la vengeance et choisit la reconstruction. La communauté adopte une justice fondée sur la parole, rebâtissant l'école comme symbole d'un avenir où savoir et humanité prévalent.

Par Alicia Bosman
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Alicia Bosman

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Les cendres de l'innocence

Alicia Bosman

Paru le 15/07/2026

134 pages

Editions de l'Onde

22,00 €

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Scannez le code barre 9782371587984
9782371587984
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