Les cendres de l'innocence

A Al-Soura, ville isolée marquée par la pauvreté et la méfiance, Adam, jeune professeur, tente d'éveiller ses élèves par la lecture et le questionnement. Face à l'influence grandissante du prédicateur Radouane, il inscrit au tableau "POURQUOI ? " , clé d'une liberté fragile. Parmi ses élèves, Yanis, sensible et talentueux, vacille sous la pression sociale et bascule vers la radicalisation. L'éducation devient alors un acte de résistance, opposant pensée critique et dogme. Le conflit culmine dans les galeries d'une mine, où Adam affronte Yanis sans violence, en invoquant mémoire et création. Après la chute de Radouane et la destruction de l'école, Yanis refuse la vengeance et choisit la reconstruction. La communauté adopte une justice fondée sur la parole, rebâtissant l'école comme symbole d'un avenir où savoir et humanité prévalent.