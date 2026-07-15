Revue des contrats N° 2, 2026

CHRONIQUES DROIT COMMUN DES CONTRATS Théorie générale ? Clause de dédit ou clause pénale ? Rompre le contrat ou en punir l'inexécution, telle est la question - par Frédéric Dournaux (P. 9) CONTRATS SPECIAUX Contrats et nouvelles technologies ? Publicité en ligne pour des paris et jeux d'argent sur Meta : quelle responsabilité pour quels intermédiaires ? - par Anne Danis-Fatôme (P. 24) ? Soumission des contrats informatiques au droit commun des contrats - par Jérôme Huet (P. 36) Contrats translatifs ? Quand l'investissement locatif s'avère déceptif - par Louis Thibierge (P. 39) Contrats de distribution ? Le déséquilibre significatif, malgré la puissance du fournisseur - par Frédéric Buy (P. 45) CONTRAT ET AUTRES DROITS Droit processuel ? La question du caractère obligatoire de la clause de règlement amiable du litige, encore et toujours... - par Caroline Pelletier (P. 57) Droit de la consommation ? Interprétation in favorem du contrat de consommation... et bien plus ! - par Jérôme Julien (P. 65) ? La notion de voyageur en droit du tourisme - par Jean-Denis Pellier (P. 68) Droit des biens ? Bref retour sur la donation des droits sociaux - par Antoine Tadros (P. 76) ? Le droit de rétention conventionnel autonome n'est pas une sûreté réelle - par Frédéric Danos (P. 79) RECHERCHES Un auteur, une idée ? Henry Solus - deuxième partie. Obligations et sûretés - par Pierre-Yves Gautier (P. 93) DOSSIER ? Droit de la prescription : comment percer les mystères actuels ? (P. 99)