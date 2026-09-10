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A life in Lyrics

Freddie Mercury, Mary Austin

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Plus de trente ans après sa disparition, Freddie Mercury se raconte en fin. Avec ses propres mots. Il y a l'icône. Et puis il y a Freddie Bulsara, l'homme qui cherchait les mots justes. Pour la première fois, les archives personnelles que sa con fidente et unique héritière, Mary Austin, a conservées comme un trésor à Garden Lodge pendant plus de trente ans, sont réunies dans un livre. Sous les ratures et les esquisses, les chansons et les manuscrits annotés, les photographies et les correspondances privées, se révèle l'homme derrière le mythe. De Love of My Life à Don't Stop Me Now, en passant par Bohemian Rhapsody, entrez dans les coulisses d'une oeuvre où chaque chanson raconte un amour, une blessure ou un élan de liberté.

Par Freddie Mercury, Mary Austin
Chez Michel Lafon

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Auteur

Freddie Mercury, Mary Austin

Editeur

Michel Lafon

Genre

Rock

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A life in Lyrics

Freddie Mercury, Mary Austin

Paru le 24/09/2026

320 pages

Michel Lafon

34,95 €

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