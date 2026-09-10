Agnès de Nanteuil et Sophie Scholl

Deux jeunes filles qui allaient fêter leurs 22 ans, mais qui mirent l'amour de leur pays et de la liberté à la première place dans leur vie, là justement où elles mettaient Dieu... Ce livre veut rendre un vibrant hommage à Agnès de La Barre de Nanteuil, à Sophie Scholl et aux autres membres de La Rose Blanche, ainsi qu'à bien d'autres jeunes et enfants qui firent le choix de mourir pour leur pays et pour leur foi, de chaque côté de la frontière. Ils avaient 16, 18 ou 22 ans. Ils attachaient moins de prix à leur propre vie qu'à des mots comme "Patrie" , "honneur" et "liberté" . Après la défaite de 1940, ils ont pris les armes pour continuer le combat, chacun à sa manière. Beaucoup en moururent, mais en sachant que la lumière qu'ils avaient allumée en eux et autour d'eux annonçait "une aube nouvelle" pour l'Europe et le monde, un espoir de paix et de fraternité toujours à renouveler, toujours à protéger, mais qui grandissait dans le coeur des hommes et des femmes de bonne volonté.