Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Agnès de Nanteuil et Sophie Scholl

Odile Haumonté, Anne-Charlotte Larroque

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux jeunes filles qui allaient fêter leurs 22 ans, mais qui mirent l'amour de leur pays et de la liberté à la première place dans leur vie, là justement où elles mettaient Dieu... Ce livre veut rendre un vibrant hommage à Agnès de La Barre de Nanteuil, à Sophie Scholl et aux autres membres de La Rose Blanche, ainsi qu'à bien d'autres jeunes et enfants qui firent le choix de mourir pour leur pays et pour leur foi, de chaque côté de la frontière. Ils avaient 16, 18 ou 22 ans. Ils attachaient moins de prix à leur propre vie qu'à des mots comme "Patrie" , "honneur" et "liberté" . Après la défaite de 1940, ils ont pris les armes pour continuer le combat, chacun à sa manière. Beaucoup en moururent, mais en sachant que la lumière qu'ils avaient allumée en eux et autour d'eux annonçait "une aube nouvelle" pour l'Europe et le monde, un espoir de paix et de fraternité toujours à renouveler, toujours à protéger, mais qui grandissait dans le coeur des hommes et des femmes de bonne volonté.

Par Odile Haumonté, Anne-Charlotte Larroque
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Odile Haumonté, Anne-Charlotte Larroque

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agnès de Nanteuil et Sophie Scholl par Odile Haumonté, Anne-Charlotte Larroque

Commenter ce livre

 

Agnès de Nanteuil et Sophie Scholl

Odile Haumonté, Anne-Charlotte Larroque

Paru le 10/09/2026

170 pages

Pierre Téqui (Editions)

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782740328385
9782740328385
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.