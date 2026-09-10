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#Essais

Les trésors de Vatican II

Michel Viot

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Découvrez une lecture lumineuse et équilibrée de Vatican II avec l'ouvrage du père Michel Viot. Loin des polémiques stériles, ce livre propose une relecture rigoureuse des textes conciliaires, fidèle à leur lettre et à l'esprit de la Tradition. A travers une réflexion profonde sur la liturgie, la continuité de l'Eglise et le discernement théologique, l'auteur offre une vision apaisée et intelligente du Concile. Ni rupture ni immobilisme : une fidélité dynamique qui éclaire les enjeux actuels. Accessible et exigeant, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre Vatican II autrement, en dépassant les idéologies. Une contribution précieuse pour nourrir la foi, éclairer la raison et redécouvrir la richesse vivante de la Tradition.

Par Michel Viot
Chez Pierre Téqui (Editions)

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Auteur

Michel Viot

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Conciles

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Les trésors de Vatican II

Michel Viot

Paru le 10/09/2026

450 pages

Pierre Téqui (Editions)

24,90 €

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Scannez le code barre 9782740328361
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