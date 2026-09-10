Les trésors de Vatican II

Découvrez une lecture lumineuse et équilibrée de Vatican II avec l'ouvrage du père Michel Viot. Loin des polémiques stériles, ce livre propose une relecture rigoureuse des textes conciliaires, fidèle à leur lettre et à l'esprit de la Tradition. A travers une réflexion profonde sur la liturgie, la continuité de l'Eglise et le discernement théologique, l'auteur offre une vision apaisée et intelligente du Concile. Ni rupture ni immobilisme : une fidélité dynamique qui éclaire les enjeux actuels. Accessible et exigeant, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre Vatican II autrement, en dépassant les idéologies. Une contribution précieuse pour nourrir la foi, éclairer la raison et redécouvrir la richesse vivante de la Tradition.
Commenter ce livre