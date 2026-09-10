Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les élèves aux comportements perturbateurs

Stéphane Sarazin, Olivier Mayette, Catherine Ponsard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage pour décoder les comportements perturbateurs et accompagner les jeunes qui portent préjudice au vivre ensemble avec méthode, efficacité et bienveillance. Le jeune aux comportements perturbateurs met en difficulté l'adulte qui en a la responsabilité. Ses attitudes dérangeantes sont souvent amplifiées lorsqu'il est en groupe et notamment en classe. Les actes, les propos, les attitudes qu'il produit peuvent générer épuisement, résignation ou, au contraire, de la colère, de l'agacement, de l'incompréhension et surtout un fort sentiment d'impuissance . Parce que ces jeunes sont complexes, les auteurs ont organisé le décryptage des comportements autours de 8 catégories (quête de contrôle, grande agitation, recherche d'exclusivité, rapport au temps et à l'espace perturbé, estime de soi très dégradée, peur d'apprendre, envahissement émotionnel, relations sociales singulières). Pour décoder ces attitudes afin de présenter les réponses les plus ajustées et les plus efficientes, l'ouvrage est ainsi organisé : Décoder les comportements afin de les prendre en compte de façon efficiente. Se positionner de manière à limiter les actes produits. Prévenir en répondant en amont aux besoins repérés des jeunes. Anticiper et agir lors des situations de crise. Après la crise : penser les sanctions/réparations pour répondre de manière éducative. Soutenir la famille afin d'arriver à une alliance éducative au bénéfice du jeune. Accompagner par la modalité de scolarisation la plus adaptée. Apprendre à coopérer avec les partenaires pour des réponses coordonnées. Comme dans tous les ouvrages de la collection Comprendre et aider (Lien -> https : //www. editions-retz. com/collection-comprendre-et-aider) , il s'agit à la fois de mieux comprendre des attitudes qui déstabilisent et de proposer des modalités d'accompagnement spécifiquement pensées et résolument pratiques.

Par Stéphane Sarazin, Olivier Mayette, Catherine Ponsard
Chez Retz

|

Auteur

Stéphane Sarazin, Olivier Mayette, Catherine Ponsard

Editeur

Retz

Genre

Relations parents, enfants, en

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les élèves aux comportements perturbateurs par Stéphane Sarazin, Olivier Mayette, Catherine Ponsard

Commenter ce livre

 

Les élèves aux comportements perturbateurs

Stéphane Sarazin, Olivier Mayette, Catherine Ponsard

Paru le 24/09/2026

296 pages

Retz

17,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782725649627
9782725649627
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.