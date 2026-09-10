Les élèves aux comportements perturbateurs

Un ouvrage pour décoder les comportements perturbateurs et accompagner les jeunes qui portent préjudice au vivre ensemble avec méthode, efficacité et bienveillance. Le jeune aux comportements perturbateurs met en difficulté l'adulte qui en a la responsabilité. Ses attitudes dérangeantes sont souvent amplifiées lorsqu'il est en groupe et notamment en classe. Les actes, les propos, les attitudes qu'il produit peuvent générer épuisement, résignation ou, au contraire, de la colère, de l'agacement, de l'incompréhension et surtout un fort sentiment d'impuissance . Parce que ces jeunes sont complexes, les auteurs ont organisé le décryptage des comportements autours de 8 catégories (quête de contrôle, grande agitation, recherche d'exclusivité, rapport au temps et à l'espace perturbé, estime de soi très dégradée, peur d'apprendre, envahissement émotionnel, relations sociales singulières). Pour décoder ces attitudes afin de présenter les réponses les plus ajustées et les plus efficientes, l'ouvrage est ainsi organisé : Décoder les comportements afin de les prendre en compte de façon efficiente. Se positionner de manière à limiter les actes produits. Prévenir en répondant en amont aux besoins repérés des jeunes. Anticiper et agir lors des situations de crise. Après la crise : penser les sanctions/réparations pour répondre de manière éducative. Soutenir la famille afin d'arriver à une alliance éducative au bénéfice du jeune. Accompagner par la modalité de scolarisation la plus adaptée. Apprendre à coopérer avec les partenaires pour des réponses coordonnées. Comme dans tous les ouvrages de la collection Comprendre et aider (Lien -> https : //www. editions-retz. com/collection-comprendre-et-aider) , il s'agit à la fois de mieux comprendre des attitudes qui déstabilisent et de proposer des modalités d'accompagnement spécifiquement pensées et résolument pratiques.