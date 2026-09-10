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#Roman étranger

Piège à miel

Imani Thompson

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A Cambridge, Yrsa prépare une thèse sur les effets du colonialisme et de l'esclavage sur l'expérience des Noirs. Mais l'écrire est moins facile que prévu et elle s'ennuie parmi ses collègues bien-pensants et ses étudiants privilégiés. Le jour où sa meilleure amie, Nina, lui révèle qu'elle a eu une liaison avec son professeur - et qu'il lui a volé ses travaux -, Yrsa voit rouge. Lorsqu'il succombe sous ses yeux à la piqûre d'une abeille qu'elle a fait tomber dans sa canette, elle éprouve un plaisir inattendu... Dès lors, elle se met en quête d'autres victimes. Avec internet, rien de plus facile : entre les influenceurs masculinistes qui affichent toute leur vie sur Instagram et les clients violents dénoncés par les travailleuses du sexe sur des forums, la chasse est ouverte... Puisqu'il semble impossible d'échapper à la violence sexiste, autant rendre la pareille à ceux qui l'exercent. Mais jusqu'à quand Yrsa la justicière jouira-t-elle de ses crimes ?

Par Imani Thompson
Chez Mercure de France

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Auteur

Imani Thompson

Editeur

Mercure de France

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Piège à miel

Imani Thompson trad. Clément Baude

Paru le 10/09/2026

409 pages

Mercure de France

24,00 €

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