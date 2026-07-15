Lecture de Labiche

Le Second Empire une fois installé, que peut faire de plus l'atelier Labiche, sinon pourfendre les ennemis du régime bonapartiste... comme Victor Hugo, toujours lui... mais aussi, mais surtout ce terrible sentiment de culpabilité éprouvé par l'Empereur. Pour avoir commis, le 2 décembre. Ce sont ici 21 comédies, résumées à l'essentiel, écrites au rythme d'une tous les deux mois environ, entre 1854 et 1857. Toutes destinées à faciliter la poursuite heureuse de la carrière de Louis-Napoléon.