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Lecture de Labiche

Alain d' Hyèdres

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Le Second Empire une fois installé, que peut faire de plus l'atelier Labiche, sinon pourfendre les ennemis du régime bonapartiste... comme Victor Hugo, toujours lui... mais aussi, mais surtout ce terrible sentiment de culpabilité éprouvé par l'Empereur. Pour avoir commis, le 2 décembre. Ce sont ici 21 comédies, résumées à l'essentiel, écrites au rythme d'une tous les deux mois environ, entre 1854 et 1857. Toutes destinées à faciliter la poursuite heureuse de la carrière de Louis-Napoléon.

Par Alain d' Hyèdres
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Alain d' Hyèdres

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Critique Théâtre

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Lecture de Labiche

Alain d' Hyèdres

Paru le 15/07/2026

154 pages

Editions de l'Onde

20,00 €

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Scannez le code barre 9782371588059
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