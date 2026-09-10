La vie est un jeu

1997. Camille a 15 ans. Elle a le coup de foudre pour Fred, comme ça n'arrive que dans les livres. Mais le compte à rebours de leur histoire d'amour est déjà lancé, les dés sont jetés. L'ombre de la cheminée d'AZF plane sur leur histoire. L'usine toulousaine explose le 21 septembre 2001. Elle emporte des vies, traumatise des milliers de personnes et réduit des tas de bonheurs en miettes. " J'ai besoin de croire que son sacrifice de paladin aura été utile, qu'il aura permis de faire avancer les choses, comme l'écriture de nouvelles lois qui empêcheraient d'outres usines et d'autres gens d'exploser. "