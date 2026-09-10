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#Roman francophone

La vie est un jeu

Camille Piantanida

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1997. Camille a 15 ans. Elle a le coup de foudre pour Fred, comme ça n'arrive que dans les livres. Mais le compte à rebours de leur histoire d'amour est déjà lancé, les dés sont jetés. L'ombre de la cheminée d'AZF plane sur leur histoire. L'usine toulousaine explose le 21 septembre 2001. Elle emporte des vies, traumatise des milliers de personnes et réduit des tas de bonheurs en miettes. " J'ai besoin de croire que son sacrifice de paladin aura été utile, qu'il aura permis de faire avancer les choses, comme l'écriture de nouvelles lois qui empêcheraient d'outres usines et d'autres gens d'exploser. "

Par Camille Piantanida
Chez Privat

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Auteur

Camille Piantanida

Editeur

Privat

Genre

Littérature française

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La vie est un jeu

Camille Piantanida

Paru le 10/09/2026

130 pages

Privat

13,90 €

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