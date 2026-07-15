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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Gazelle

M. Lou

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Après un accident de voiture qui la laisse tétraplégique incomplète, une femme traverse l'effondrement du corps et de l'identité. Entre coma, opérations et rééducation interminable, elle affronte la honte, la dépendance et les limites imposées par les institutions. Privée de ses enfants mais soutenue par ses proches, elle refuse le renoncement. A travers des défis, voyages, création artistique et écriture, elle apprivoise le fauteuil et le regard des autres. La maternité devient moteur, tandis qu'elle reconstruit une autonomie fragile. Ce récit de mémoire explore une adaptation lucide, faite de colère, d'espoir, de compromis et d'un apprentissage quotidien patient et résilient.

Par M. Lou
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

M. Lou

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Gazelle

M. Lou

Paru le 15/07/2026

60 pages

Editions de l'Onde

13,00 €

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Scannez le code barre 9782371587847
9782371587847
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