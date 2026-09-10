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Dans leurs yeux de miel

Juliette Elamine, Elamine Juliette

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" Je ne me défendrai jamais qu'avec des mots " Voici la promesse d'une poésie qui embrase l'âme autant qu'elle défie l'oubli. Ici, chaque vers est une lutte, chaque strophe une étreinte. Ecrit les yeux fermés et le coeur en flammes, ce recueil ose graver sur le papier la lumière des regards, le miel des espoirs et les ombres des histoires trop souvent réduites au silence. Voyage au creux des mémoires, ce recueil donne voix aux femmes, aux mères, aux amants, aux enfants et aux patriotes – ces âmes qui, malgré la violence, choisissent de tourner leurs regards vers l'amour, vers l'enfance en résistance où la beauté remporte encore quelques victoires. Chacun a immortalisé les siens comme il a pu, soucieux de laisser une trace, soucieux de dire les tourments du monde et de la guerre avec dignité. Chaque poème est un hommage aux visages oubliés, aux histoires chuchotées de génération en génération, un refuge où les mots deviennent pont vers un avenir moins incertain. La poésie lutte pour dire ce que la violence tente d'étouffer : elle déguise la douleur, dupe la barbarie, répare par le choix de la douceur ce que le monde a brisé. L'amour, en vers et contre tout. Les amours fauchées, les enfances dérobées, les rêves inachevés trouvent place dans ces vers où l'image devient immortelle et où la tendresse se transforme en acte de résistance.

Par Juliette Elamine, Elamine Juliette
Chez Sterenn éditions

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Auteur

Juliette Elamine, Elamine Juliette

Editeur

Sterenn éditions

Genre

Poésie

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Dans leurs yeux de miel

Juliette Elamine, Elamine Juliette

Paru le 24/09/2026

152 pages

Sterenn éditions

17,00 €

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