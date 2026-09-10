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#Imaginaire

Douze

Simon Bournel-Bosson, Cyrille Ladias

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Une année dans une salle de boxe, au coeur de l'entrainement et du collectif. Douze mois comme les douze rounds d'un combat de boxe. Hadrien débarque à Montreuil et intègre rapidement le groupe de boxeurs qui s'entraînent dans un petit hangar aménagé au fond du jardin de sa tante. Sous l'oeil attentif de Chicho, entraîneur passionné et figure centrale de la salle, il est initié aux codes du noble art. Après plusieurs mois d'entraînement intense, Hadrien s'apprête à disputer son premier sparring lorsqu'Assya fait son retour. Ancienne élève de Chicho, cette jeune boxeuse s'est fixée comme ambition d'intégrer le championnat Elite afin de prendre le titre national. Toute la salle se mobilise pour l'aider à préparer son prochain combat.

Par Simon Bournel-Bosson, Cyrille Ladias
Chez Agrume (L')

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Auteur

Simon Bournel-Bosson, Cyrille Ladias

Editeur

Agrume (L')

Genre

Divers

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Douze

Simon Bournel-Bosson, Cyrille Ladias

Paru le 10/09/2026

280 pages

Agrume (L')

26,00 €

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