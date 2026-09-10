Résiter et espérer

-30 auteurs et autrices de moins de 30 ans de 30 pays différents prennent la parole sur le thème "Résister et espérer" -une dimension internationale inédite ; -malgré la grande diversité, des correspondances étonnantes entre certains textes ; -des récits parfois très émouvants, écrits dans des contextes inimaginables (Ukraine, Palestine, Afghanistan, etc.) Alors que les autoritarismes se multiplient, que l'extrémisme et la guerre gagnent du terrain et que la planète va mal, il devient de plus en plus difficile d'entrevoir un horizon. Dans ce contexte, comment résister - et comment espérer ? Cet ouvrage donne la parole à 30 jeunes auteurs et autrices de moins de 30 ans vivant dans 30 pays différents. De petites choses du quotidien à de grands rêves immenses, leurs textes nous disent où se situent leurs résistances et comment ils et elles vivent leurs espérances. Ce sont ces paroles - du Nigéria et d'Ukraine, d'Afghanistan et du Brésil, de Palestine et du Chili, de Singapour et du Guatemala... - que nous vous proposons de découvrir. Pour puiser, peut-être, un peu de merveilleux dans ces mots qui nous sont adressés. Avertissement : les éditeurs et éditrices ne sauraient être tenu·es pour responsables des sentiments d'espoir que pourrait susciter la lecture de ce livre !