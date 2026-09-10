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#Polar

Flics au pair

Williams Crépin

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Les Panthères grises organisent une fête surprise pour l'anniversaire de leur amie Alice, dévastée par un chagrin d'amour. Au programme des réjouissances : le strip-tease d'un chippendale. Mais voilà que la police s'installe chez Alice pour espionner le voisin d'en face. Mauvaise idée... nos Panthères grises s'emparent de l'enquête tandis que les policiers, bien malgré eux, se retrouvent embarqués dans la vie tumultueuse de ces drôles de dames. Un pitbull affectueux, une course-poursuite en vélo cargo, un faux couple qui emménage dans un vrai pavillon témoin, un drôle d'amant accro à la célèbre Tisane des Panthères : Alice sera gâtée pour son anniversaire. Quant à l'enquête, elle s'annonce plus corsée que jamais. Des mamies f lingueuses prêtes à tout pour faire triompher la vérité et continuer d'agir selon leur bon plaisir : irrésistible et jubilatoire ! "VOUS ALLEZ CRAQUER POUR CES MEMES FLINGUEUSES. UNE SERIE DECALEE ET REJOUISSANTE". Ici Paris Williams Crépin est scénariste et réalisateur pour la télévision. Il nourrit une grande tendresse pour les amies de sa mère, qui ont largement inspiré les héroïnes des Panthères grises enquêtent.

Par Williams Crépin
Chez Belladone

|

Auteur

Williams Crépin

Editeur

Belladone

Genre

Thrillers

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Flics au pair

Williams Crépin

Paru le 10/09/2026

352 pages

Belladone

8,90 €

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