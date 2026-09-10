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#Essais

Le Principe fertilité

Jean-François Simonin

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Ce livre prend au sérieux le concept d'anthropocène et tire toutes les conséquences du nouvel état préoccupant du monde contemporain pour refonder la pensée stratégique et prospective des entreprises et des politiques publiques. La recherche de fertilité se substitue ici à la recherche du profit, dans tous les domaines de l'existence, et permet l'émergence d'un nouveau paradigme de civilisation. Ce livre s'adresse prioritairement aux dirigeants d'entreprise et à tous les salariés, citoyens, consommateurs, riverains qui ont à subir les conséquences des décisions de ces entreprises. Il propose une méthode d'approche radicalement nouvelle des enjeux stratégiques et politiques, ainsi qu'une refonte de la façon dont ces enjeux doivent être analysés, évalués, débattus, contrôlés. Il n'est pas seulement critique ; au fil des pages, il devient normatif, prescriptif, et débouche sur un protocole de Redirection stratégique applicable à tout nouveau projet de "développement" . Il détaille les conditions à réunir pour que ces projets puissent devenir des "oasis de fertilité"

Par Jean-François Simonin
Chez Sang de la terre

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Auteur

Jean-François Simonin

Editeur

Sang de la terre

Genre

Entreprise

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Le Principe fertilité

Jean-François Simonin

Paru le 10/09/2026

118 pages

Sang de la terre

14,90 €

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Scannez le code barre 9782488733038
9782488733038
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