"Ce qui a frappé les équipes quand Lisa est venue dans notre studio, c'est qu'on ne voit rien. Une jeune femme tranquille, un regard doux, rien qui trahit ce qu'elle a traversé. Et c'est peut-être ça le plus glaçant, quand j'ai réalisé que ces histoires se cachent partout... " Guillaume Pley Lisa vient d'avoir vingt-deux ans. Sous ses manches longues, ses avant-bras sont couverts de cicatrices. Vingt-deux ans, un âge trop tendre pour avoir connu la guerre. Et pourtant : c'est bien une guerre intime que la jeune femme a traversée. Harcelée depuis le début du collège, traitée de "pute" comme d'autres en leur temps le furent de "sorcière" , sans motif si ce n'est le suivisme et l'ignorance de la meute, l'adolescente se retrouve bientôt prise malgré elle dans un engrenage implacable qui va de pair avec la perte totale de ses repères et de son estime d'elle-même. De la prise de drogue à la prostitution, des tentatives de suicide aux séjours en HP, de l'anorexie à la scarification, son parcours se fait chemin de croix. En creux s'y dessine la figure atemporelle du bouc émissaire. Au bord du désespoir, la jeune femme tente de se relever, pour mieux tomber à nouveau. Jusqu'à comprendre que c'est intérieurement qu'il lui faut se reconstruire. Mais comment porter un regard différent sur soi-même lorsque celui des autres vous renvoie constamment à votre impuissance ? Aujourd'hui, Lisa s'en est sortie. Enfin débarrassée de ses démons, elle raconte son parcours dans un témoignage vif, poignant et sans concessions, qui se révèle aussi une mise en garde puissante contre le harcèlement scolaire.