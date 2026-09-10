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La bible du recrutement

Arnaud Sanchez

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Comment décrocher le job de vos rêves ? Comment attirer les meilleurs profils dans votre structure ? Ce livre part d'un constat : le recrutement est une angoisse pour nombre de candidats... et de managers. Le postulant qui réussit est celui qui comprend les attentes du recruteur, de même que le meilleur recruteur est celui qui se met dans la peau du candidat. C'est ce jeu de rôle que vous propose ce guide en synthétisant avec clarté toutes les méthodes gagnantes pour être recruté et savoir recruter. Côté candidat : booster votre employabilité, vous rendre lisible, raconter votre parcours sans blabla, préparer les bonnes réponses, poser les bonnes questions, négocier proprement, réussir vos cent premiers jours... Côté recruteur : clarifier votre besoin, sourcer intelligemment, conduire des entretiens dynamiques, sécuriser la prise de référence, annoncer un refus sans brûler votre marque, réussir l'intégration, fidéliser... Arnaud Sanchez, fondateur du cabinet Chasseurs de Talents, révèle ici tous les secrets des chasseurs de tête, les méthodes éprouvées et les outils indispensables pour réussir vos candidatures et recruter les meilleurs.

Par Arnaud Sanchez
Chez Condorcet

|

Auteur

Arnaud Sanchez

Editeur

Condorcet

Genre

Carrière et réussite

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La bible du recrutement

Arnaud Sanchez

Paru le 10/09/2026

360 pages

Condorcet

29,00 €

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Scannez le code barre 9782488466011
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