En altitude

Il était une fois un fils et petit-fils d'artisan-taxi dans la France périphérique. Tête de liste à 18 ans aux municipales de Bron, puis candidat à la présidentielle 2012 où il recueille 358 parrainages de maires pour défendre la jeunesse (et gonfle son carnet d'adresses), Maxime Verner entreprend un parcours riche et haut en couleurs dans les différents cercles de pouvoir (finances, consulting, médias) . Quinze ans plus tard, de retour à Bron pour enterrer son père, Maxime Verner s'interroge sur son rejet viscéral du mythe méritocratique. Dans cet essai singulier et percutant, nous rencontrons avec lui des figures du pouvoir aussi puissantes que discrètes, entrepreneurs, banquiers d'affaires et conseillers de l'ombre, pour mieux démonter les pièges tendus dans notre société à ceux qui ne se résignent pas ou refusent de rester assignés. Ce manifeste contre la brutalisation des destins sociaux se pose comme un acte de transmission alors même que notre démocratie a plus que jamais besoin de fraternité et de justice. L'essai singulier et vivifiant d'un transclasse pas comme les autres, autant qu'une galerie des gens de pouvoir de la France du 21e siècle.