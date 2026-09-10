Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

En altitude

Maxime Verner

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il était une fois un fils et petit-fils d'artisan-taxi dans la France périphérique. Tête de liste à 18 ans aux municipales de Bron, puis candidat à la présidentielle 2012 où il recueille 358 parrainages de maires pour défendre la jeunesse (et gonfle son carnet d'adresses), Maxime Verner entreprend un parcours riche et haut en couleurs dans les différents cercles de pouvoir (finances, consulting, médias) . Quinze ans plus tard, de retour à Bron pour enterrer son père, Maxime Verner s'interroge sur son rejet viscéral du mythe méritocratique. Dans cet essai singulier et percutant, nous rencontrons avec lui des figures du pouvoir aussi puissantes que discrètes, entrepreneurs, banquiers d'affaires et conseillers de l'ombre, pour mieux démonter les pièges tendus dans notre société à ceux qui ne se résignent pas ou refusent de rester assignés. Ce manifeste contre la brutalisation des destins sociaux se pose comme un acte de transmission alors même que notre démocratie a plus que jamais besoin de fraternité et de justice. L'essai singulier et vivifiant d'un transclasse pas comme les autres, autant qu'une galerie des gens de pouvoir de la France du 21e siècle.

Par Maxime Verner
Chez Rio Bravo

|

Auteur

Maxime Verner

Editeur

Rio Bravo

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En altitude par Maxime Verner

Commenter ce livre

 

En altitude

Maxime Verner

Paru le 24/09/2026

284 pages

Rio Bravo

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488136303
9782488136303
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.