Marshal Bass Tome 9 à 12

Très librement inspiré par l'histoire du premier marshal afro-américain, Macan et Kordey s'emparent de la période la plus troublée du western et lui donne des accents que n'aurait pas renié Tarantino ! River Bass a accepté l'étoile pour le respect et l'égalité, mais il ne sera confronté qu'à la cruauté. Des scènes ébouriffantes, des personnages sans foi ni loi et des dilemmes cornéliens : le western le plus tarantinesque a pour nom Marshal Bass. Cette intégrale regroupe les tomes 9 à 12 de la série. La dernière de la saga.