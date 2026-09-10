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Marshal Bass Tome 9 à 12

Darko Macan, Igor Kordey, Nikola Vitkovic, Anubis

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Très librement inspiré par l'histoire du premier marshal afro-américain, Macan et Kordey s'emparent de la période la plus troublée du western et lui donne des accents que n'aurait pas renié Tarantino ! River Bass a accepté l'étoile pour le respect et l'égalité, mais il ne sera confronté qu'à la cruauté. Des scènes ébouriffantes, des personnages sans foi ni loi et des dilemmes cornéliens : le western le plus tarantinesque a pour nom Marshal Bass. Cette intégrale regroupe les tomes 9 à 12 de la série. La dernière de la saga.

Par Darko Macan, Igor Kordey, Nikola Vitkovic, Anubis
Chez Delcourt

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Auteur

Darko Macan, Igor Kordey, Nikola Vitkovic, Anubis

Editeur

Delcourt

Genre

Western

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Marshal Bass Tome 9 à 12

Darko Macan, Igor Kordey, Nikola Vitkovic, Anubis

Paru le 10/09/2026

168 pages

Delcourt

39,50 €

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