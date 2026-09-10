Anti-inflammatoire, la maladie chronique silencieuse

Votre corps crie ce que la société lui inflige en silence ! L'état inflammatoire, c'est notre corps qui réagit à notre mode de vie. Dans cette époque de tensions permanentes où tout s'accélère, nos organismes peinent à suivre le rythme effréné du monde moderne. Entre la temporalité millénaire de notre biologie et l'urgence contemporaine, un conflit silencieux se joue : l'inflammation chronique. Le Dr Jean-Michel Cohen vous livre une analyse saisissante qui révèle les liens insoupçonnés entre nos maux physiques et les dysfonctionnements de notre époque, pour enfin comprendre que soigner l'inflammation, c'est peut-être d'abord repenser notre rapport au temps et au vivant.