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Anti-inflammatoire, la maladie chronique silencieuse

Jean-Michel Cohen

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Votre corps crie ce que la société lui inflige en silence ! L'état inflammatoire, c'est notre corps qui réagit à notre mode de vie. Dans cette époque de tensions permanentes où tout s'accélère, nos organismes peinent à suivre le rythme effréné du monde moderne. Entre la temporalité millénaire de notre biologie et l'urgence contemporaine, un conflit silencieux se joue : l'inflammation chronique. Le Dr Jean-Michel Cohen vous livre une analyse saisissante qui révèle les liens insoupçonnés entre nos maux physiques et les dysfonctionnements de notre époque, pour enfin comprendre que soigner l'inflammation, c'est peut-être d'abord repenser notre rapport au temps et au vivant.

Par Jean-Michel Cohen
Chez First

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Auteur

Jean-Michel Cohen

Editeur

First

Genre

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Anti-inflammatoire, la maladie chronique silencieuse

Jean-Michel Cohen

Paru le 10/09/2026

304 pages

First

19,95 €

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