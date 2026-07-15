Entre la faille et l'espérance

Ce recueil rassemble des textes qui interrogent l'existence humaine, ses élans, ses failles et les mouvements du quotidien. Plusieurs poèmes méditent sur la condition de l'homme, son rapport au divin et aux épreuves, comme dans ces vers où l'individu cherche son chemin malgré les obstacles : "Pour tout le genre humain / C'est de trouver l'espoir" . La quête de sens et l'attente d'un avenir apaisé traversent ces pages, entre lucidité et espérance. D'autres textes explorent la mémoire et les expériences personnelles, parfois avec franchise, parfois avec tendresse. L'amour vécu, charnel ou sentimental, s'exprime librement, tout comme les regrets et les apprentissages au fil des années . A côté de ces récits intimes, certains poèmes évoquent l'injustice, la dureté des systèmes disciplinaires, ou encore la difficulté de se relever après l'humiliation, comme dans l'évocation du fort d'Aiton . Le recueil offre également des scènes quotidiennes teintées d'humour ou de légèreté voyages en train, rencontres, chansons mais aussi des portraits de paysages et d'instants simples qui rappellent la valeur du présent. Enfin, plusieurs textes invitent à contempler le monde, ses heurts comme ses harmonies, rappelant que la douceur peut succéder à la colère, et que la beauté demeure perceptible à qui sait "regardez l'hirondelle qui vole sans répit" . L'ensemble compose un parcours varié, oscillant entre réflexion, émotion, critique sociale et célébration des liens humains.