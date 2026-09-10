Plus de 150 remèdes pour soigner ses petits maux, réaliser ses cosmétiques, entretenir sa maison et son jardin ! Vous en avez assez d'utiliser des produits industriels et chimiques, payés au prix fort, pour votre ménage ? Assez des médicaments mis en avant par les grands laboratoires ? Vous voulez utiliser des cosmétiques sans produits nocifs ? Soigner vos plantes sans polluer ? Alors ce petit livre est fait pour vous ! Bon marché, accessible pour tous, faciles à utiliser, sains... les remèdes naturels ont tout pour plaire. Classés en 4 grandes parties ( Santé, Beauté et hygiène, Maison et jardin, Cuisine ), découvrez 150 remèdes 100 % naturels que nos grands-mères connaissaient déjà. Des remèdes qui font la part belle à quelques ingrédients miracle, économiques et courants : l'argile, le bicarbonate de soude, le citron, la lavande, le vinaigre, l'huile d'olive ou encore le miel ! Migraine ? Piqûre de moustique ? Cheveux secs ? Linge jauni ? Mauvaises herbes au jardin ? Odeur dans le réfrigérateur ? Avec cette véritable bible des remèdes naturels, la solution à vos petits soucis du quotidien est dans votre poche !