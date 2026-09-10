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L'agenda 2027 pour une année douce et de bonne humeur, avec Mathou ! Grâce à l'agenda 2027 de Mathou, donnez à votre année des couleurs, de la bonne humeur et du pep's ! Une double-page par semaine avec des conseils, des citations toujours bien senties, des petits challenges pour toujours voir le verre à moitié plein, et des illustrations inédites pour animer les pages de chaque mois. Vacances, rendez-vous professionnels, soirées endiablées, notez tout, même les non-résolutions, les envies et les rêves rien qu'à vous ! En 2027, tout ira bien (ou presque) !

Par Mathou
Chez First

|

Auteur

Mathou

Editeur

First

Genre

Agendas adulte

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Joyeux Journal

Mathou

Paru le 10/09/2026

208 pages

First

14,95 €

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