Rose Harel poète, servante

Rose est une bâtarde. La fille d'une fille mère (car à l'époque, une fille ne pouvait être femme que par la présence légale d'un homme). Au travail à 7 ans. Pas d'école bien sûr, car il faudrait de l'argent. A 13 ans, elle trouve un livre dans un grenier. Avec l'aide d'une amie, elle y apprend à lire. Et puis commence à écrire. Ecrire de la poésie. Ecrire la beauté du monde, de la nature. Malgré la misère, le manque de temps, elle étonne. Accroche le milieu littéraire de l'époque qui trouve en elle " la pauvre femme du peuple ", une sorte " d'animal " authentique. On la conseille. On lui apprend les règles de la rime, de la métrique. Mais personne pour lui venir en aide. Elle reste servante, ne demandant rien à personne. Et c'est une femme qui viendra la chercher dans son labeur, et lui offrir un refuge jusqu'à sa mort. Poète par volonté, servante par nécessité, Rose Harel porte en sa poésie un troublant mélange de révolte, de résignation et de contemplation.