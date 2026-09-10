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14 films pour comprendre la psychologie humaniste

Lionel Souche

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Comprendre un champ de la psychologie grâce au 7e art ! Dans chaque champ, une dizaine de films illustrent les concepts clés. Et la psychologie humaniste n'aura plus de secret pour vous La psychologie humaniste repose sur l'alliance thérapeutique, l'efficacité et les processus thérapeutiques. Entre pragmatisme des sciences liées à l'expérience humaine, épistémologie et démarche phénoménologique, il est question d'approche centrée sur la personne. Plus-value notoire, l'approche humaniste entretient un pont entre deux tendances, l'une orientée vers la subjectivité, l'autre sur les méthodes d'objectivation scientifique... Ainsi, en tant que prolongement humaniste, la psychologie existentielle met en valeur la liberté, la créativité, l'autonomie, l'expérience éprouvée, la conscience de soi. Et si on redécouvrait : - La reconnaissance de l'Altérité avec le film de science-fiction Blade Runner - Le groupe de rencontre avec le documentaire A Journey into Self - La liberté, le deuil et la créativité avec le drame psychologique Trois couleurs : Bleu

Par Lionel Souche
Chez In press

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Auteur

Lionel Souche

Editeur

In press

Genre

Histoire de la psychologie

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14 films pour comprendre la psychologie humaniste

Lionel Souche

Paru le 10/09/2026

In press

14,00 €

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Scannez le code barre 9782386426995
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