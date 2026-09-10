10 films pour comprendre l'attachement

Comprendre un champ de la psychologie grâce au 7e art ! Dans chaque champ, une dizaine de films illustrent les concepts clés. Et l'attachement n'aura plus de secret pour vous ! Héritée de l'éthologie et de l'observation des premières interactions entre environnement et nourrisson, la théorie de l'attachement ne se limite pas à une dimension explicative, encore moins descriptive. Si ses précurseurs (Ainsworth, Bowlby, Spitz...) éclairent principalement traces et conséquences des interactions précoces chez le petit de l'homme, des auteurs plus contemporains (Delage, Miljkovitch, Zaouche Gaudron...) permettent une meilleure adaptation aux mouvements émotionnels de sujets souffrants, a minima en difficultés de régulation émotionnelle. Que ce soit auprès d'enfants, d'adultes, de couples ou bien de familles, l'approche attachementiste se situe au coeur du processus psychothérapeutique. Elle favorise une entrée en relation facilitant les conditions de l'alliance thérapeutique, déjouant ses immanquables aléas. Et si l'on (re)découvrait l'attachement : - La relation au coeur de la guérison avec la comédie de science-fiction Lilo & Stitch - Le croisement avec l'approche systémique avec le drame L'attachement - Le caregiving et ses fonctions avec le drame Pupille