Apprivoiser un lieu de vie

Quitter son lieu de vie temporairement ou définitivement implique toujours un deuil à faire et demande un processus d'adaptation plus ou moins long. Chaque personne, adulte ou enfant, réagit différemment à ce déracinement qui parfois s'accompagne de tristesse, de nostalgie voire de révolte. Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes confrontées à un changement, même de courte durée, et à celles qui ont à coeur de l'accompagner : grands-parents, parents, enseignants, animateurs, éducateurs, soignants, etc. Les activités créatrices présentées dans cet ouvrage ont pour but de faciliter l'apprivoisement. Chacune propose non seulement d'explorer et de découvrir un lieu mais de se l'approprier en y déposant une création, une trace personnelle. Se concentrer sur la création permet de se détourner des pensées négatives et de regarder les choses différemment. Pour les nouveaux arrivés, le bâtiment et ses locaux, la rivière, les routes, la situation du lieu sur un plan ou une carte, l'église, les paysages, les habitants, les nuages, etc. n'auront bientôt plus de secrets. Réagir à une perte mais surtout agir, passer à l'action en utilisant l'imagination et la créativité pour explorer de nouvelles voies aide à surmonter l'insécurité et renforce le sentiment de maîtrise et d'estime de soi.